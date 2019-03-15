Son Dakika Haberleri: Tkbl'de Şampiyon Çankaya Üniversitesi

Tkbl'de Şampiyon Çankaya Üniversitesi

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin (TKBL) 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 107-50 yenen Çankaya Üniversitesi, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tkbl'de Şampiyon Çankaya Üniversitesi, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin (TKBL) 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 107-50 yenen Çankaya Üniversitesi, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Çankaya Üniversitesi, ligin 26. haftasında Arı Koleji Olimpik Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 57 sayı farkla, 107-50 mağlup etti.

Bu sonuçla normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantileyen Çankaya Üniversitesi, Süper Lig biletini aldı.

TKBL'de statü gereği normal sezonu ilk sırada bitiren ekip, direkt olarak bir üst lige adını yazdırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Spor
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