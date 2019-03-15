Tkbl'de Şampiyon Çankaya Üniversitesi
1 saat önce
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin (TKBL) 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 107-50 yenen Çankaya Üniversitesi, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin (TKBL) 26. haftasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 107-50 yenen Çankaya Üniversitesi, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Çankaya Üniversitesi, ligin 26. haftasında Arı Koleji Olimpik Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 57 sayı farkla, 107-50 mağlup etti.
Bu sonuçla normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantileyen Çankaya Üniversitesi, Süper Lig biletini aldı.
TKBL'de statü gereği normal sezonu ilk sırada bitiren ekip, direkt olarak bir üst lige adını yazdırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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