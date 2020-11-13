TKBL Federasyon Kupası'nda finalin adı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ekiplerinin katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda finale yükselen takımlar belli oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk yarı final maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 78-63 yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Antalya 07 Basketbol'u 66-57 mağlup eden Emlak Konut, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Emlak Konut'un karşı karşıya geleceği final karşılaşması, yarın saat 14.00'te başlayacak.