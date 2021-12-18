TKDCD Başkanı Prof. Dr. Bozkurt, INVAMED-RD Global üretim kampüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, inovasyona ve girişimciliğe dayanan tedavi çözümleriyle sağlık teknolojilerine yön veren INVAMED-RD Global üretim kampüsünü ziyaret etti.

Şirket açıklamasına göre, araştırma projelerinin odağı, insan sağlığı için yenilikçi ve katma değeri yüksek tedavi çözümlerinin üretilmesi olan INVAMED-RD Global'in Başkanı Raşit Dinç ve kalp damar cerrahisi alanında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük önem arz eden Prof. Dr. Bozkurt bir araya geldi.

Buluşmada, dünyada markalaşmış, ileri teknolojiye dayalı üretim gerçekleştirilen INVAMED-RD Global ürünlerine, geleceğe yönelik küresel sağlık stratejisiyle uyumlu kalp damar cerrahisi alanında yapılan bilimsel çalışmalara ve sağlık-sanayi iş birliği ile "sağlık için tam bağımsız üretim" hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Raşit Dinç, INVAMED-RD Global olarak sağlık alanında bilimsel buluşların yönlendirilmesi ve dokundukları hayatları iyileştirmek için geleceğe yön verme odaklı Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran kıymetli hocamız TKDCD Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt'a teşekkürlerimizi sunarız." ifadesini kullandı.