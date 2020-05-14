TKDK 9. başvuru çağrı ilanına çıktı - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 9. başvuru çağrı ilanına çıktı.

TKDK Malatya Koordinatörü Murat Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK'nın IPARD II 9. çağrıda 42 ilde 158 milyon avro destek verileceğini belirtti.

Çağrı kapsamında birçok desteğin olduğunu aktaran Tunç, "Süt, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta üreten tarımsal işletmelere toplam 104 milyon avro verilecek. Bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji için ise 54 milyon avro verilecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, hibe desteklerinin sektörlere göre yüzde 50-70 arasında değiştiği belirtilirken inşaat ve makine ekipmanları katma değer vergisinden muaf olduğu için destek oranlarının daha yukarılara çıktığı bildirildi.