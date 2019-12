TKDK Afyonkarahisar'da 320 milyon lira hibe dağıtacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, 8. Çağrı döneminde 320 milyon lira hibe vereceklerini açıkladı.

Özdemir, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında 25 Kasım 2019 tarihinde IPARD II "Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar" kapsamında 8. Çağrı dönemine çıktığını söyledi.

Bu çağrı döneminde makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvuruların kabul edileceğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda destek verilecek sektörler; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ve meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması şeklinde olacaktır. Bu destekler için bütçemiz 320 milyon liradır. Bu desteklerin yüzde 40-50'sine hibe desteği sağlanacaktır. Başvuru tarihleri ise 2 Ocak 2020 ile 31 ocak 2020 tarihleri arasındır. Bu tarihler arasında TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurularını kabul edeceğiz."

Özdemir, IPARD-I kapsamında Afyonkarahisar'da 389 proje hayata geçirildiğini 265 milyon liralık yatırımın 134 milyon lirasını TKDK tarafından hibe edildiğini vurguladı.

Ayrıca yeni çağrı döneminde uygulanacak bazı değişiklikler olduğunu aktaran Özdemir, süt işleme ve toplama, et işleme kesimhaneler hariç, meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi sektörlerinde de soğutuculu araç motorlu taşıt ve soğutma tankının destek kapsamında olacağı öğrenildi.