TKDK Ankara İl Koordinatörü Oyman, Güdül ve Ayaş'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

TKDK Ankara il Koordinatörü Güzin Oyman, Güdül ve Ayaş ilçelerini ziyaret etti.

Oyman, kontrol birim amiri Gürsel Gül ile ilk olarak Güdül ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile bir araya geldi.

Oyman, Sorkun Mahallesi'nde bulunan Sorkun Mili Parkı'nda yapımında sona gelinen Macera Park ile Çağa Mahallesi'nde büyükbaş hayvan işletmesini yerinde gördü ve çalışmalarla ilgili aldı.

Ardından Ayaş ilçesini ziyaret eden Oyman, Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ile ilçede yapılacak çalışmaları değerlendirdi, İlhan Çayı üzerindeki tesisleri inceledi.