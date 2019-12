TKDK, başvuru çağrı ilanına çıktı - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II 8. başvuru çağrı ilanına çıktı.

TKDK Mardin Koordinatörü Erdal Çelik, yaptığı açıklamada, TKDK'nın 8. başvuru çağrı ilanına çıktığını bildirerek, çağrı kapsamında, süt ve süt ürünlerinin, kırmızı et ve et ürünlerinin, kanatlı eti ve et ürünlerinin, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının destek verilecek başlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın destek programlarımız ile ilgili sağlıklı bilgilendirilmesini sağlamak ve bu vesile ile Mardinimizin kalkınıp gelişmesine destek olmak. Bu hedef doğrultusunda vatandaşlarımızla her platformda bir araya geliyoruz. Doğru bilgilendirme ile güveni artan yatırımcı projesini hazırlayarak kurumumuz desteklerinden faydalanabilir. Kurum personeli olarak çok yoğun şekilde emek sarf ediyoruz. Şu anda 8. başvuru çağrı dönemine ait bilgilendirmeler yapılıyor. Tüm hemşehrilerimizi kurumuzu ziyaret etmeye ve proje sunmaya davet ediyorum."