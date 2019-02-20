Son Dakika Haberleri: Tkdk Bilgilendirme Toplantısı

Tkdk Bilgilendirme Toplantısı

46 dakika önce

Ankara'da, TKDK IPARD 5'inci başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tkdk Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Ankara'da, TKDK IPARD 5'inci başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğü'nce Beypazarı Ticaret Odası salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Göçmen, Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda, katılımcılara TKDK IPARD 5'inci başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Kurum görevlisi Eren Özcan, yaptığı açıklamada, her yıl TKDK olarak il koordinatörlüğünde çağrıya çıktıklarını, tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleri uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Ankara'da 4 gün önce çağrıya çıkıldığını anımsatan Özcan, "Bu kapsamda ilçelerde bilgilendirme toplantılarında bulunuyoruz. Beypazarı ilçesinde hayvancılıkla ilgili bilgilendirmede bulunurken, bunları işleme, paketleme, et ve süt ürünleri, meyve ve sebze ile soğuk hava deposuyla ilgili projeler bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar 1 Nisan'da Taburcu Olması Beklenen Deniz Baykal Antalya'ya Dönecek

TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tkdk Bilgilendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]