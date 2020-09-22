TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor - Son Dakika

TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor

Coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış bir taraftan milli değerlerin korunmasına, yerel kültürün tanıtılmasına ve kırsal turizmin gelişmesine diğer taraftan ekonominin canlanmasına ve güçlenmesine yardımcı oluyor.

TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor, System.String[]

Coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış bir taraftan milli değerlerin korunmasına, yerel kültürün tanıtılmasına ve kırsal turizmin gelişmesine diğer taraftan ekonominin canlanmasına ve güçlenmesine yardımcı oluyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) coğrafi işaretli ürünlerin desteklenmesi konusunda önemli bir misyon üstleniyor.

TKDK verdiği hibe destekleriyle bir çok sektörde üretime katkı sağladığı gibi yerel usullere uygun olarak yöresel ürünlerinde hijyen şartlarında üretilmesini ve dünya ile buluşmasını sağlıyor.

Erzurum'da farklı sektörlerden onlarca işletmeyi destekleyerek büyükbaş-küçükbaş hayvancılığa, et ve süt işleme sektörüne, arıcılığa, kültür balıkçılığına, tıbbı-aromatik bitki yetiştiriciliğine, makine parklarına, yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe destekleri vererek il ekonomisine önemli katkı sağlayan Erzurum İl Koordinatörlüğü yakın zamanda coğrafi işaretli ürünlere verdiği desteklerle de anılmaya başlandı.

Erzurum'da şu an itibariyle on bir adet coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, ister gıda olsun ister olmasın zanaatkarlık ve yerel ürün üreten işletmelere yönelik yapılacak yatırmaların kurumumuz tarafından desteklenebileceğini belirtti. Özlü, ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin üretiminin arttırılması milli değerlerin korunmasına, yerel kültürün tanıtımına ve kırsal turizmin canlanmasına, istihdamda artışa katkı sağlayarak il ekonomisinin güçlenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Özlü, Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak yalnızca 2020 yılı içerisinde ilimize ait coğrafi işaretli ürünlerinden Erzurum Su böreği, Oltu Çağ Kebabı, Göğermiş Peynir ve Civil Peynir üretimi yapacak olan ve toplam yatırım tutarları 20,1 milyon TL'yi bulan üç işletmenin kurulumu ile ilgili sözleşmeleri imzaladıklarını ve bu işletmeler tamamlandığında yatırımcılarına 8,3 Milyon TL hibe destek ödemesi yapabileceklerini belirtti. Bu işletmeler sayesinde 80 kişisi doğrudan olmak üzere toplamda 400 kişilik bir istihdam sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Özlü, "Bu yıl içerisinde bir kadın yatırımcımız tarafından kurulan Erzurum Su Böreği üretimi yapan işletme şu anda faaliyete geçmiş durumdadır" dedi.

İl Koordinatörü Özlü, desteklemelerin Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirmeye Yönelik Yatırımlar ve LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması kapsamında verildiğini belirtti. Özlü, hibe destek oranlarının ise %100 destekli LEADER Yaklaşımı dışında diğer tüm başlıklar altında sektörlere göre %40-70 arasında değiştiğini, desteklemelerden gerçek kişiler, tüzel kişiler ve üretici örgütler ile üreteci örgüt ortaklarının yer aldığı tüzel kişiliklerin yararlanabileceğini ve desteklemelerin KDV'den muaf olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Erzurum, Milli, yerel, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

16 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar! Torununun öldüğü yerde meydana gelen kazada can verdi Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı         
21:32
Otelin 4'üncü katından düşerek ölen Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi Otelin 4'üncü katından düşerek ölen Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi         
21:16
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı         
20:37
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 22:46:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei