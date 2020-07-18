TKDK'dan 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği - Son Dakika

TKDK'dan 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II 6. başvuru çağrısında uygun gördüğü 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği sağlayacak.

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II 6. başvuru çağrısında uygun gördüğü 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği sağlayacak.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı


Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilen IPARD II 6'ncı başvuru çağrısında Muş İl Koordinatörlüğüne 45 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerden 35 tanesinin hibe desteği sözleşmeleri imzalandı. Yatırım tutarı 35 milyon TL'yi bulan 35 projenin sözleşmeleri TKDK Muş İl Koordinatörlüğünde imzalandıktan sonra projelerin yapım çalışmalarına başlandı. TKDK tarafından 20 milyon TL hibe desteği verilmesinin planlandığı projelerden 24'ü arıcılık, 11'i ise kırsal turizm kapsamında konaklama tesisi olarak hizmet verecek.


Hasköy ilçesindeki konaklama tesisi sahiplerinden Seyithan Dal, devlet desteği sayesinde Muş'ta önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini söyledi. Hibe desteği almaya hak kazanan projelerinin inşaat işlerinin devam ettiğini anlatan Dal, "Yüzde 65'i devletimiz tarafından ödenen bu yatırımların yüzde 35'ini bizler karşılamaktayız. Devletimiz, halkımıza güzel bir öneri sunmuş. 2 milyon 870 bin TL bedeli olan bir proje sunduk ve sözleşmeyi imzalamışız. Bunu bitirdiğimiz zaman 2 milyona yakın hibe tarafımıza geçmektedir" dedi.


İmzalanan 35 projeye 20 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verilmesinin planlandığını belirten TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan ise, toplamda 35 sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, "35 projemizin 11 tanesi kırsal turizm apart otel işletmeciliği üzerine olup geri kalan projelerimiz arıcılarımızın bize sunmuş olduğu projelerdir. Bu projelerimizin uygulama ve yatırım aşamaları tamamen başlamıştır. Birçok projemizin de inşaatları devam etmektedir. 35 projenin toplam yatırım tutarı 35 milyon TL olup bunun 20 milyon TL' sini hibe desteği olarak vereceğiz ve bu projelerimizin büyük bir kısmı bu sene içerisinde uygulamaya geçecek. Uygulaması bittikten sonra bizden hibe desteğini alacaklar" diye konuştu.


Turan, ayrıca bu çağrı kapsamında hayvancılık faaliyetlerine ilişkin projelerin başvuru ve kabul sürecinin ise devam etmekte olduğunu kaydetti. - MUŞ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK'dan 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

23:41 Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 23:10 Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
23:41
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
23:10
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 23:48:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TKDK'dan 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]