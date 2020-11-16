TKDK'dan Balıkesir'e 20,5 milyon lira hibe - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından tarımsal işletmelerin çeşitlendirilmesine yönelik 20 milyon hibe verilecek.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, iş geliştirme tedbirinden birinci ve ikinci grup desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi yayınlandı.

TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğüne teslim edilen projeler içinde 1 ve 2. grupta, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler sektöründen 1, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi sektöründen 7, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi sektöründen 6, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri sektöründen 5, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri sektöründen 2, makine parkları sektöründen 2, yenilenebilir enerji yatırımları sektöründen 1 proje desteklenmeye hak kazandı.