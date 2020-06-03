TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Son Dakika

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı.

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, çağrıya başvuran genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe desteğinde bulundu.


TKDK 9'uncu çağrı ilanına 790 milyon liralık bütçe ile çıktı. Büyükbaş, küçükbaş, et, süt hayvancılığı projelerinin yanı sıra hindi ve kaz çiftlikleri ile yumurta üretim çiftliklerinin yararlanabileceği ilanda genç girişimciye 1 milyon 820 bin liralık hibe desteği verildi. Fide yetiştiriciliği yapacak olan genç girişimciye verilen hibenin toplam tutarın yüzde 65'inin olduğu kaydedildi.


"Yüzde 65'lik hibenin yanında KDV muafiyeti de söz konusu"


Konu ile ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, proje kapsamında fide fidan yetiştiriciliğinin yapılacağını söyledi. Güneş, "İlimizde çok sayıda sebze yetiştiriciliği, çok sayıda fidan ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda bu projenin ilimizdeki bu ihtiyacı gidereceğini düşünüyoruz. Bu niyet ve düşünceyle biz bu projeyi destekledik. Genç kardeşimiz bize bir proje hazırladı. Projesinin toplam yatırım tutarı 3 milyon liradır. Biz onu yüzde 65 oranında desteklemek suretiyle projesini hayata geçirdik. Bugünde bu işin resmi prosedürü olan sözleşmemizi imzalayacağız. Sözleşmemizi imzaladıktan sonra yatırımcımız projesini uygulamaya başlayacak. Uygulanan bu projeyi biz tamamlandıktan sonra da yüzde 65 oranında hibe desteği sağlayacağız. Projemizde inşaat kalemleri var. Makine ekipmanlar var, hizmet alımları var. Biz bütün bu süreçlerde, bütün bu kalemler için hibe desteği sağlıyoruz. Yüzde 65 hibe desteğinin yanında projemizde KDV muafiyeti de söz konusu olacak, bu da önemli bir detay. Biz bu şekilde ilimizde yatırım fikri olan, proje fikri olan yatırımcılarımızı bekliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak biz şuan 9'uncu çağrımız kapsamında proje kabullerine 1 Haziran itibariyle başladık. Bu çağrımızda da çok farklı sektörde projeleri destekleyeceğiz" dedi.


"42 ilde destekler mevcut"


Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 42 ilde bu desteklerin mevcut olduğunu aktaran Güneş, "Toplam çağrı bütçesi 1,2 milyar lira tutarında. 42 ilde bu fon kullanılacak. Bu çağrı kapsamında hayvancılık sektörü ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörleri kapsamında çok sayıda alt başlıkta projeler desteklenecek. Proje tutarları 5 bin Euro ile 500 bin Euro aralığında olabilecek. Bu aralıktaki projeleri yüzde 50 ile 70 aralığında hibe desteği sağlanacak. Başvuru kabulleri 1 Haziran itibariyle başladı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü kapsamındaki projeleri nihai proje teslim tarihi 26 Haziran. Hayvancılık sektörü ile alakalı projelerin teslim tarihi de 3 Temmuz tarihinde son bulacak. Bu anlamda projesi olan kişileri, yatırımcıları ilimizde ve ilimiz dışında Diyarbakır'da proje yapmak isteyen kişileri ilimize davet ediyoruz. Bu şartları, imkanları değerlendirmelerini istiyoruz. Yapılar için yapı ruhsatı alınması, yapı kullanım izin belgeleri, iş yeri açma çalıştırma ruhsatları gibi resmi belge talep ediliyor. Bu belgelerde Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun koordinasyonunda çok kolay bir şekilde, çok kısa bir süre zarfında imkanlar ölçüsünde temin ediliyor. Bu anlamda yatırımcılarımız bu kolaylığı da yaşayacaklar. Şirketlerin başvuru yapması durumunda hibe oranı yüzde 50 büyükbaş hayvancılık hem küçükbaş hayvancılığı, hem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, hem yumurta tavukçuluğu destekleniyor. Büyükbaşta besi ve süt yapılabilecek. Küçükbaşta besi ve süt hayvancılığı yapılabilecek. Bütün başlıklarda kadınlarımızın, gençlerimizin projelerini öncelik tanıyoruz. İlimize bu imkanı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımıza, kurum başkanımıza ve il Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na kendilerine de bu vesile ile teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 21:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]