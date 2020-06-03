TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Son Dakika

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı.

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe

DİYARBAKIR - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, çağrıya başvuran genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe desteğinde bulundu.

TKDK 9'uncu çağrı ilanına 790 milyon liralık bütçe ile çıktı. Büyükbaş, küçükbaş, et, süt hayvancılığı projelerinin yanı sıra hindi ve kaz çiftlikleri ile yumurta üretim çiftliklerinin yararlanabileceği ilanda genç girişimciye 1 milyon 8200 bin liralık hibe desteği verildi. Fide yetiştiriciliği yapacak olan genç girişimciye verilen hibenin toplam tutarın yüzde 65'inin olduğu kaydedildi.

"Yüzde 65'lik hibenin yanında KDV muafiyeti de söz konusu"

Konu ile ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, proje kapsamında fide fidan yetiştiriciliğinin yapılacağını söyledi. Güneş, "İlimizde çok sayıda sebze yetiştiriciliği, çok sayıda fidan ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda bu projenin ilimizdeki bu ihtiyacı gidereceğini düşünüyoruz. Bu niyet ve düşünceyle biz bu projeyi destekledik. Genç kardeşimiz bize bir proje hazırladı. Projesinin toplam yatırım tutarı 3 milyon liradır. Biz onu yüzde 65 oranında desteklemek suretiyle projesini hayata geçirdik. Bugünde bu işin resmi prosedürü olan sözleşmemizi imzalayacağız. Sözleşmemizi imzaladıktan sonra yatırımcımız projesini uygulamaya başlayacak. Uygulanan bu projeyi biz tamamlandıktan sonra da yüzde 65 oranında hibe desteği sağlayacağız. Projemizde inşaat kalemleri var. Makine ekipmanlar var, hizmet alımları var. Biz bütün bu süreçlerde, bütün bu kalemler için hibe desteği sağlıyoruz. Yüzde 65 hibe desteğinin yanında projemizde KDV muafiyeti de söz konusu olacak, bu da önemli bir detay. Biz bu şekilde ilimizde yatırım fikri olan, proje fikri olan yatırımcılarımızı bekliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak biz şuan 9'uncu çağrımız kapsamında proje kabullerine 1 Haziran itibariyle başladık. Bu çağrımızda da çok farklı sektörde projeleri destekleyeceğiz" dedi.

"42 ilde destekler mevcut"

Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 42 ilde bu desteklerin mevcut olduğunu aktaran Güneş, "Toplam çağrı bütçesi 1,2 milyar lira tutarında. 42 ilde bu fon kullanılacak. Bu çağrı kapsamında hayvancılık sektörü ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörleri kapsamında çok sayıda alt başlıkta projeler desteklenecek. Proje tutarları 5 bin Euro ile 500 bin Euro aralığında olabilecek. Bu aralıktaki projeleri yüzde 50 ile 70 aralığında hibe desteği sağlanacak. Başvuru kabulleri 1 Haziran itibariyle başladı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü kapsamındaki projeleri nihai proje teslim tarihi 26 Haziran. Hayvancılık sektörü ile alakalı projelerin teslim tarihi de 3 Temmuz tarihinde son bulacak. Bu anlamda projesi olan kişileri, yatırımcıları ilimizde ve ilimiz dışında Diyarbakır'da proje yapmak isteyen kişileri ilimize davet ediyoruz. Bu şartları, imkanları değerlendirmelerini istiyoruz. Yapılar için yapı ruhsatı alınması, yapı kullanım izin belgeleri, iş yeri açma çalıştırma ruhsatları gibi resmi belge talep ediliyor. Bu belgelerde Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun koordinasyonunda çok kolay bir şekilde, çok kısa bir süre zarfında imkanlar ölçüsünde temin ediliyor. Bu anlamda yatırımcılarımız bu kolaylığı da yaşayacaklar. Şirketlerin başvuru yapması durumunda hibe oranı yüzde 50 büyükbaş hayvancılık hem küçükbaş hayvancılığı, hem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, hem yumurta tavukçuluğu destekleniyor. Büyükbaşta besi ve süt yapılabilecek. Küçükbaşta besi ve süt hayvancılığı yapılabilecek. Bütün başlıklarda kadınlarımızın, gençlerimizin projelerini öncelik tanıyoruz. İlimize bu imkanı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımıza, kurum başkanımıza ve il Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na kendilerine de bu vesile ile teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe

Diyarbakır, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 07:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı         
00:28
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0         
00:17
Beyazıt Öztürk'ten Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum         
00:00
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı         
23:57
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi         
23:49
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti         
23:43
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:25
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor         
23:08
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor         
22:15
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti         
22:09
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı         
22:00
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 02:02:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]