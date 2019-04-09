Tkdk'dan Girişimcilere Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından Manyas
ilçesinde, girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, TKDK proje başvuru uzmanı Filiz Polat
ile ödeme uzmanı Emine Çolpan, proje başvuruları ile ilgili geniş kapsamlı bilgi verdi.
Polat, Balıkesir
il genelinde 242 proje başvurusu yapıldığını belirterek, toplam yatırım miktarının 265 milyon lira, toplam hibe miktarının 117,3 milyon lira, ödeme yapılan proje sayısının 202, ödenen hibe miktarının ise 85,5 milyon lira olduğunu açıkladı.
Yeni proje başvurularının ise 25 Mayıs'ta sona ereceğini belirten uzmanlar, proje başvurusunda bulunmak isteyen veya başvuran girişimcilere her türlü bilgi desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Toplantıya, Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan
, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, Şoförler Odası Başkanı İhsan Pilaz ile çiftçi ve süt üreticileri katıldı.