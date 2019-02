Tkdk'dan Hayvancılık Yatırımına Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanını yayınlayarak tarım, hayvancılık ve kırsal alandaki yatırımlara önemli kaynak ve destek sağlayacağını açıkladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanını yayınlayarak tarım, hayvancılık ve kırsal alandaki yatırımlara önemli kaynak ve destek sağlayacağını açıkladı.



TKDK'nın, 16 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan yeni programında, hayvancılık sektörüne 1 milyar TL hibe desteği verilecek. 5. Başvuru Çağrı İlanı olarak adlandırılan programla, hayvancılık, işletme ve pazarlama yatırımlarına yüzde 70'e kadar hibe desteği, sağlanıyor. Bu kapsamda; inek, manda, koyun, keçi gibi süt üretim tesisleri, sığır, manda, koyun, keçi gibi kırmızı et üretim tesisleri, ve tavuk, hindi, kaz gibi kanatlı eti, yumurta üretim tesisleri, süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, peynir altı suyu işleme tesisleri, et kesimhaneleri, parçalama ve işleme tesisleri, meyve ve sebze soğuk hava depoları, paketleme işletmeleri, su ürünleri işleme tesisleri desteklenecek.



TKDK'nın 5. Başvuru Çağrı İlanında belirtilen desteklemelerden faydalanabilmek için; et, süt ve yumurta üretimi için 08.04.2019-17.05.2019 tarihleri arasında, süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri işleme projeleri için 08.04.2019-24.05.2019 tarihleri arasında TKDK Ordu İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunulması gerekiyor.



"Yatırımcılar bu fırsatı kaçırmasın"



Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin değerlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunan TKDK 5. Başvuru Çağrı İlanının yatırımcılar, müteşebbisler, üreticiler, çiftçiler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Vali Yavuz, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen TKDK'nın sağladığı destek ve hibelerle, geliri yüksek ve çok verimli işletmeler, tesisler kurulmaktadır. Bu işletme ve tesisler, hem sağladıkları katma değer, hem de oluşturdukları istihdamla ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Hayvancılık, süt üretimi ve yumurtacılık sektöründe yatırım yapmak ve işletmesini büyütmek isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz. Bu imkanları değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Sağlanan bu destekler, ilimiz için de, ülkemiz içinde önemli imkan ve fırsatlardır" dedi. - ORDU

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak

Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira