Son Dakika Haberleri: Tkdk'dan Kırsal Kalkınmaya 42 İlde 1,5 Milyar Lira Hibe Desteği

Tkdk'dan Kırsal Kalkınmaya 42 İlde 1,5 Milyar Lira Hibe Desteği

1 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çağrı ilanına çıkan IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı kapsamında IPARD Programının uygulandığı 42 ilde toplam 1,5 milyar TL tutarında hibe desteği sağlanacağı açıklandı.

Tkdk'dan Kırsal Kalkınmaya 42 İlde 1,5 Milyar Lira Hibe Desteği, System.String[]
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çağrı ilanına çıkan IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı kapsamında IPARD Programının uygulandığı 42 ilde toplam 1,5 milyar TL tutarında hibe desteği sağlanacağı açıklandı.

TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TKDK 5. Çağrı döneminde "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri kapsamındaki başvuruları kabul edecek. "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbirinde Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta üretimine yönelik projelere yüzde 40 -70 oranında hibe desteği verilecek. "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirinde ise Süt İşleme Tesisleri, Süt Toplama Merkezleri, Peynir Altı Suyu İşleme Tesisleri, Et Kesimhaneleri, Et İşleme ve Parçalama Tesisleri, Meyve-Sebze Soğuk Hava Depoları ve Paketleme Tesisleri, Su Ürünleri İşleme Tesisleri için hazırlanacak projelere yüzde 40 - 50 oranında destek sağlanacak.

Hazırlanan projeler TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğüne teslim edilecek. "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbirinde başvurular 8 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" kapsamında yapılacak başvurular ise 8 Nisan 2019 - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şaphane'de 500 Kişilik İstihdam Sağlayacak Akıllı Sera Çalışması 30 Yıl Boyunca Kaybolmaya Yüz Tutan Eşyaları Toplayıp Koleksiyon Haline Getirdi

Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek 24 Haziran'ı Bilen Araştırma Şirketi, AK Parti'nin Elindeki 2 Büyükşehrin Anket Sonuçlarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:48:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tkdk'dan Kırsal Kalkınmaya 42 İlde 1,5 Milyar Lira Hibe Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]