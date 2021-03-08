TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü hibe desteklerini sürdürüyor - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 9. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine 284 bin 700 lira hibe desteği verileceği bildirdi.
Koordinatörlükten yapılan açıklamaya göre, IPARD 9. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ait projelere ilişkin sözleşme imzalandı.
Sözleşmeyle birliğe ait 438 bin lira yatırım tutarı bulunan projeye 284 bin 700 lira hibe desteği verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, hibe desteğinin yanında uygun harcama kalemlerinde de vergi muafiyetinin sağlanacağını ifade etti.
Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da destek için teşekkür etti.
Kaynak: AA
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