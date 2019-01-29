Son Dakika Haberleri: Tkdk'dan Nevşehir'e 5 Yılda 240 Milyon Lira Destek

Tkdk'dan Nevşehir'e 5 Yılda 240 Milyon Lira Destek

1 saat önce

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü, son 5 yılda Nevşehir ekonomisine 100 milyonu hibe 240 milyon liralık yatırım kazandırdı.

Tkdk'dan Nevşehir'e 5 Yılda 240 Milyon Lira Destek, System.String[]
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü, son 5 yılda Nevşehir ekonomisine 100 milyonu hibe 240 milyon liralık yatırım kazandırdı.

2013 yılında faaliyete başladığı kentte, başta turizm ve hayvancılık olmak üzere çeşitli alanlarda projelere destek sağlayan kurumun Nevşehir İl Koordinatörü Murat Asiltürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, beş yıl içinde 327 proje için sözleşme imzalandığını belirtti.

Asiltürk, "Nevşehirimize faydalı olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, bugün geldiğimiz noktada onlarca işletme hayata geçirildi. Yaklaşık 240 milyon lira yatırım bedeli olan bu işletmelere 100 milyondan fazla hibe ödemesi yapmanın mutluluğumu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.


Asiltürk, yatırımını tamamlamış proje sahiplerine 20 milyon 160 bin lirası Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında, uygulanan IPARD 1 programında 79 milyon 870 bin, IPARD 2 kapsamında ise 20 milyon 160 bin lira hibe ödemesinin gerçekleştiğini aktararak, "İlimizde yatırım tutarı 36 milyon lira olan 34 ayrı projenin ise yatırım süreci devam etmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile ilimizde kurumun desteklemeye başladığı günden itibaren gerçekleşen toplam yatırım tutarı 300 milyon liraya, ödenen hibe tutarı ise 120 milyon liraya ulaşacaktır." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Murat Asiltürk, Nevşehir, Ekonomi
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