TKDK'dan tarihi Giresun evlerine destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca (TKDK), Giresun'un Zeytinlik semtinde yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen evler için ticari faaliyet ve restorasyon desteği verilecek.

TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da tarihi yapılara, kırsal turizm sektöründe yapılacak yatırımlar için hibe desteği sağlanacağı anımsatılarak, yapılan girişimler sonucunda, yalnızca turizm sektöründe değil aynı zamanda yöresel gıda ürünleri ve zanaatkarlık sektörü için de bu tarz yapıların restorasyonuna hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, tarihi evlerin restorasyonunda hizmet vermek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda tescilli tarihi evlerin iş yeri olarak kullanılabilmesi için birtakım girişimlerde bulunduklarını aktaran Kurşun, şunları kaydetti:

"Daha önce sadece kırsal turizm yatırımlarında kullanılan restorasyon pozlarının, yöresel gıda ürünleri ve zanaatkarlık yatırımlarında da kullanılmasını teklif ettik. Teklifimiz kabul gördü. Bu sayede Zeytinlik evlerinde de aynen Safranbolu evlerinde yapılan ticari faaliyetlere benzer nitelikte şekerleme, unlu mamuller, salamura yapımı için, kırsal alan istisnasından yararlanabilecek yatırımcılarımıza hibe desteği sağlayabileceğiz. Kurum olarak Giresun'daki tüm tarihi binalar için kırsal turizm, yöresel gıda ürünleri ve zanaatkarlık yatırımlarında, il merkezinde ve ilçelerde yatırımcılara destek olurken aynı zamanda tarihi eserlerimizin restorasyonuna da katkı sunacağız. Çağrı döneminde olduğumuz şu süreçte tüm yatırımcılarımızı bekliyoruz."