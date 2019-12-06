Son Dakika Haberleri: TKDK'dan yatırımcılara 320 milyon TL hibe desteği
Son Dakika Ekonomi TKDK'dan yatırımcılara 320 milyon TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

TKDK'dan yatırımcılara 320 milyon TL hibe desteği

6 saat önce

TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, TKDK'nın 25 Kasım 2019'da 8. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını ve IPARD II'nin 8. çağrısı ile Türkiye genelindeki 42 ilde toplam 320 milyon TL hibe dağıtılacağını söyledi.

TKDK'dan yatırımcılara 320 milyon TL hibe desteği, System.String[]

TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, TKDK'nın 25 Kasım 2019'da 8. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını ve IPARD II'nin 8. çağrısı ile Türkiye genelindeki 42 ilde toplam 320 milyon TL hibe dağıtılacağını söyledi.


Çağrı içeriğinde, et ve et ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının destek verilecek başlıklar arasında yer aldığını belirterek, yatırımcılara 2 müjde veren Dikici, "İlk kez bu çağrı ile süt ürünlerinin, işlenmiş et ürünlerinin, meyve, sebze ve su ürünlerinin soğuk zincirde taşınacağı frigorifik araçları, süt işleme tesisleri için süt tankerleri, süt toplama merkezlerinde soğutma tankı ve süt toplama araçları, meyve ve sebze ürünlerinde şoklama ve ürün dondurma sistemlerini de destek kapsamına aldık. İkinci müjde ise bu hibe çağrısındaki bazı sektörlerin kapsamını genişletilmiştir. Şimdi, tüm meyve ve sebze ürünlerini kurutma yatırımlarına dahil edildi. Ayrıca süt toplama merkezleri yatırımlarını da günlük en fazla 70 ton süt işleme ve toplama sınırı vardı. Şimdi bu sınır da kaldırılmıştır. Yatırımlara yüzde 40-50 oranında hibe desteği verilecek. Aynı zamanda proje kapsamındaki uygun harcamalarda yüzde 18 oranında KDV muafiyetleri olacak" dedi.


Projelerin son teslim tarihinin 31 Ocak 2020 olduğunu belirten Dikici, "8. çağrı ilanının Amasyalı yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - AMASYA

Amasya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
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