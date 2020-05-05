TKDK'dan yatırımcılara hibe desteği - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, imzalanan 25 projenin taahhütlere uygun tamamlanması halinde yatırımcılara 6 milyon lira hibe desteği verilecek.

TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, yaptığı açıklamada, bugüne kadar arıcılık ve kırsal turizm alanlarını içeren 25 projenin sözleşmelerinin imzalandığını belirtti.

9 milyon 8 bin lira yatırım bütçesine sahip projelerin tamamlanmasıyla yatırımcılara, 5 milyon 855 bin lira geri ödemesiz finansal destek verileceğini bildiren Turan, şunları kaydetti:

"TKDK olarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Pandemi nedeniyle çalışmalarımız yavaşlasa da bilim kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. 6. çağrıda kurumumuza sunulmuş 25 projemizle ilgili bugün sözleşme imzaladık. Bunlar genellikle arıcılık projelerinden oluşmaktadır. Bu projelerin yatırım tutarı 9 milyon lira civarındadır. Bunun yaklaşık 6 milyonunu yatırımcılarımıza hibe desteği olarak vermeyi planlamaktayız. 10 projemizin daha sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Bu sözleşmelerin gerçekleşmesiyle 6. çağrıdaki projelerimizin toplam tutarı 35 milyon lira civarındadır. Yatırımcılarımıza vermeyi planladığımız hibe miktarı ise 20 milyon lira olacaktır."

TKDK'ya sunduğu projenin kabul edilmesinden dolayı sözleşme imzalayan yatırımcılardan Kerem Kandemir ise devletin verdiği bu destekten özellikle gençlerin yararlanması gerektiğini kaydetti.

Arıcılıkla ilgili sunduğu projenin maliyetinin 122 bin 500 lira olduğunu anlatan Kandemir, "TKDK'ya sunduğum projem onaylandı. Sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki süreçte ekipmanları da alacağız. 490 kovanımız ve diğer ekipmanlarımızla arıcılığa başlayacağız. Sunduğum proje 122 bin 500 lira. Elimize geçen miktar 80 bin lira olacak. Devletimize minnettarız. Benim gibi gençleri de TKDK'ya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.