TKDK'den Ankara'da 80,5 milyon lira bütçeli projelere destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TKDK'den Ankara'da 80,5 milyon lira bütçeli projelere destek - Son Dakika Ekonomi

TKDK'den Ankara'da 80,5 milyon lira bütçeli projelere destek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında Ankara'da yaklaşık 80,5 milyon lira yatırım bütçeli projelere destek sağlayacak.

TKDK'den Ankara'da 80,5 milyon lira bütçeli projelere destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında Ankara'da yaklaşık 80,5 milyon lira yatırım bütçeli projelere destek sağlayacak.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, AA muhabirine, IPARD-II desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu programın 8'inci başvuru çağrısı kapsamında Ankara'da 15 proje aldıklarını belirten Oyman, "Destek verilecek projeler et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin işlenerek pazarlanması, süt toplama merkezlerinin kurulması, meyve-sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması ile balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konularında yürütülüyor." dedi.

Sekizinci çağrı kapsamında projelerin incelenme aşamasında olduğunu ifade eden Oyman, şöyle konuştu:

"Bu projelerin yatırım tutarı yaklaşık 75 milyon lira. İncelemeler neticesinde projelere yüzde 40-50 hibe desteklemesi yapılacak. Başkentimize AB standartlarında hijyen ve çevre koruma kurallarına uygun, istihdama katkıda bulunacak işletmeler kazandırılacak."

IPARD-II 6. çağrı kapsamında 37 proje desteklenecek

Öte yandan çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme konularında düzenlenen IPARD II 6. başvuru çağrısı kapsamında toplam 93 projenin başvurusunun kabul edildiğini vurgulayan Oyman, bu kapsamda yapılan incelemelerin ardından 37 projenin uygun bulunduğunu bildirdi. Oyman, 56 projenin de incelemelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu 37 projeden 4'ünün kadın yatırımcı olduğuna dikkati çeken Oyman, şunları kaydetti:

"Bu projelerin de toplam bütçesi yaklaşık 5,5 milyon lira. Böylece IPARD-II 6'ncı ve 8'inci çağrı kapsamında yaklaşık 80,5 milyon lira bütçeli projelere destek sağlamış olacağız. Ankara'ya yüksek standartlı yatırımları kazandırmak için çağrılarımız devam edecek. Yatırımcılarımızı IPARD desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum."

Avrupa Birliği, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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