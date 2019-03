Tkdk'den Yozgat'a 204 Milyon Lira Hibe Desteği

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Avrupa Birliği destekli projeleriyle Yozgat'a yatırım tutarı 370 milyon lira olan 352 proje için 204 milyon lira hibe desteği sağlanacağını söyledi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünde basın toplantısı düzenleyen Vali Çakır, 16 Şubat'ta başlayan IPARD 2 kapsamında 5. başvuru çağrı ilanı hakkında bilgi verdi.



Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığının bir kuruluşu olan TKDK'nin kırsalda Avrupa standartlarında yatırımlarla donatmak, kırsalda ekonomik çeşitliliği artırmak, tarım sektörünün modernizasyonuna katkı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla çalıştığını kaydetti.



Yozgat'ta IPARD hibeleri ile yapılan yatırımlarda bini aşkın yeni istihdam sağlandığını aktaran Çakır, "Yatırım tutarı toplam 370 milyon lira olan 352 projeye toplam 204 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu projelere bugüne kadar 141 milyon lira hibe ödemesi yapılmıştır. Yozgat'ta IPARD hibeleri ile bini aşkın yeni istihdam sağlanmıştır. Aynı zamanda 108 traktör, 971 kovan için hibe desteği verildi." dedi.



Hayata geçirilen bu projelerle hayvan başına ortalama en az 25 kilogram günlük süt üretim kapasitesine sahip 80 tesisin faaliyete geçtiğini dile getiren Çakır, "Bu tesislerle Yozgat'ın günlük süt üretimi 200 ton artmıştır. Yozgat'ın büyükbaş hayvan sayısı önemli oranda artmış ve her biri senelik 130 ton et üretim kapasitesine sahip 40 et üretim tesisi kurulmuştur. Kurulan işletmelerle yıllık beyaz et üretimi bin 100 tona ulaşmıştır." diye konuştu.



Çakır, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırım projelerinin 8 Nisan'da başlayacağını 17 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek, vatandaşların proje hazırlayarak bu desteklerden yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

