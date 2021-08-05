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TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular - Son Dakika

TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular

05.08.2021 18:27
TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde kurulan S.S. Kayaağzı, Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) makine parkları sektöründe destek alarak Çorum'da bir ilke imza attı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kurulan S.S. Kayaağzı, Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) makine parkları sektöründe destek alarak Çorum'da bir ilke imza attı.

Kooperatifin IPARD II 6. çağrısında üyelerinin kullanımına yönelik makine ekipman alımı içeren 187 bin liralık projesine, TKDK 100 bin lira destek verdi. Kooperatif Başkanı Mustafa Turan, 2005 yılında kurdukları kooperatifin süt toplama, hayvancılık malzemeleri, yem temini ve ortak makine kullanımı alanlarında hizmet verirken aynı zamanda il genelinde orman alanı düzenlenmesi, fidan dikimi, tomruk yükleme gibi ormancılık sektöründe de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Amaçlarının bölgedeki hayvancılığı ayakta tutmak, yeni işletmelerin kurulmasına destek olmak ve mevcut işletmelerin büyümesini sağlamak olduğunu dile getiren Turan, "Bölgemizde günde 3 tonu aşan süt üretimi yapılıyor. Bu sütü toplayarak, hijyen ve soğuk zincir altında anlaştığımız yere teslim ediyor, üreticimizin emeğinin karşılığını bulmasına vesile oluyoruz. Yem ve diğer girdiler konusunda toplu alım yapıp, üreticimizin ihtiyacını daha uygun fiyatla temin ederek, en başından itibaren kazanmasına çaba sarf ediyoruz" dedi.

Üyelerinin tarım makinelerini almasının mümkün olmadığı için proje hazırlayarak TKDK'ya sunduklarını anlatan Turan, "Kooperatifimiz aracılığıyla üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bu makine ve ekipmanları almak ve çok ucuz fiyata üyelerimize kiralayarak tarımsal faaliyetlerini daha kolay yürütmelerine, büyük maliyetlerden kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla bu projemizi gerçekleştirdik. TKDK'nın yüzde 55 hibe verdiği ve KDV'den muaf tuttuğu destekle balya makinası, römork, su tankeri, ön yükleyici ve kompresör aldık. Bu makine ekipmanlarla birlikte 2 traktör, 2 süt toplama aracı, silaj makinası, mini ekskavatör, silaj biçme makinesi, toplam 6,5 tonluk 4 süt tankı, katı gübre serme makinesi, 30 kW'lık jeneratör, yem ezme ve kırma makinesi, haşhaş patozundan oluşan mevcut makine parkımız daha da büyüdü ve çeşit olarak zenginleşti. Sadece üretici kooperatiflerine verilen TKDK'nın makine parkları sektöründeki desteğinden Çorum'da ilk yararlanan kooperatif olmaktan da ayrıca mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Süt toplama kapasitesini artırmak, hijyen ve soğuk zincir altında depolama ve nakil işlerini daha da hızlandırmak için TKDK'ya 10.Çağrı kapsamında yeni bir proje sunduklarını bildiren Turan, "Kısa zamanda onu da gerçekleştirerek süt toplama ağımızı ve kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Destek devletimizden, üretmek bizden. Bize bu imkanı TKDK aracılığıyla sunan devletimize, yardım ve desteklerini esirgemeyen Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, milletvekilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular
TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular
TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular

Kooperatif, İskilip, Çorum, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK desteğiyle makine parkuru kurdular - Son Dakika Ekonomi


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