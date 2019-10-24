Son Dakika Haberleri: TKDK desteğiyle yola çıktı balda dünya birincisi oldu
Son Dakika Ekonomi TKDK desteğiyle yola çıktı balda dünya birincisi oldu

TKDK desteğiyle yola çıktı balda dünya birincisi oldu

31 dakika önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle bal üretimine başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "Karakovan balı" kategorisinde dünya birinciliğini, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

TKDK desteğiyle yola çıktı balda dünya birincisi oldu, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle bal üretimine başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "Karakovan balı" kategorisinde dünya birinciliğini, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çelebi, arıcılığa, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK'ye sunduğu proje için 40 bin lira hibe alarak başladı.

Ürettiği balın kalitesini her geçen gün artıran Çelebi, Dünya Arıcılar Birliği Federasyonunca Kanada'da düzenlenen 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde, 600 üretici arasında, "Karakovan balı" kategorisinde birinci, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncü oldu.

Çelebi, ilk ödülünü 2017'de 110 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen bir önceki kongrede almış, "Polifloral (birden fazla bitkili) çiçek balı" kategorisinde üçüncü olmuştu.

Halit Çelebi, TKDK'den aldığı destekle ürettiği ballarla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Çelebi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdü
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı Çiftçiye ve hayvancılığa 2019 yılında verilecek destekler belli oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:24:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TKDK desteğiyle yola çıktı balda dünya birincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]