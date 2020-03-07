TKDK destekleriyle kadın girişimcilerden kırsala 1,5 milyar liralık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TKDK destekleriyle kadın girişimcilerden kırsala 1,5 milyar liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi

TKDK destekleriyle kadın girişimcilerden kırsala 1,5 milyar liralık yatırım

6 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle, 1988 kadın girişimci toplamda 1,5 milyar liralık yatırım yaptı.

TKDK destekleriyle kadın girişimcilerden kırsala 1,5 milyar liralık yatırım, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle, 1988 kadın girişimci toplamda 1,5 milyar liralık yatırım yaptı.

TKDK'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı IPARD Programı kapsamındaki 42 ilde yaşayan kadınlar, çeşitli sektörlerde proje başvurusu yaptı.

Uygun bulunan projelerin başvuru sahipleri, yatırımlarını tamamlayarak ülke ekonomisine katkı sağladı. TKDK, kadın yatırımcılara bugüne kadar toplam 764 milyon lira hibe desteği ödemesi yaptı.

Kadın girişimciler, sektörel bazda en çok 918 proje sayısıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için başvurdu. Tıbbi aromatik bitkilerini izleyen arıcılık, süt hayvancılığı, besi tavukçuluğu ve kırsal turizm en çok yatırım yapılan ilk 5 sektör içerisinde yer aldı.

İl bazında incelendiğinde en fazla yatırım 63,4 milyon lirayla Konya'daki kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Konya'yı 61,4 milyon lirayla Uşak, 57,7 milyon lira ile Samsun, 50,1 milyon lira ile Denizli ve 32,5 milyon lira ile Çorum takip etti.

TKDK'nin sağladığı desteklerle bugüne kadar 1988 kadın girişimci, ülke ekonomisine 1,5 milyar liralık yatırım yaptı. Kurumun bugüne kadar desteklediği her 10 projeden 1'ini kadınlar tarafından yapılan yatırımlar oluşturdu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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