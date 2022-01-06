TKDK Giresun'da 2021 yılında yatırım yapan işletmelere 37 milyon lira destek verdi - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğünce geçen yıl yatırım yapan işletmelere 37 milyon lira hibe desteğinde bulunulduğu bildirildi.

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 37 milyon lira destek sağlanan yatırımların toplam büyüklüğünün 126 milyon lira olduğu belirtildi.

Devam eden yatırımlar tamamlandığında da 22 milyon lira tutarında ödeme daha yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Desteklemeler kapsamında hayvancılık işletmelerine 5 milyon lira, fındık entegre ve su ürünleri tesislerine 16 milyon lira, mantar işletmelerine 700 bin lira, arıcılık işlemelerine 300 bin lira, ahşap işleme, tekstil atölyeleri, süt işleme, yöresel gıda ürünleri işletmelerine 7 milyon lira, en fazla 25 odalı konaklama tesisleri ve yeme içme tesislerine 6 milyon lira, GES tesislerine 2 milyon lira olmak üzere toplamda 37 milyon lira hibe, 36 işletmeye verilmiştir."

Açıklamada değerlendirilmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, her geçen yıl daha fazla yatırıma hibe desteği verdiklerini vurgulayarak, "6 yıllık 2. IPARD programında ilimizin sosyal gelişmişlik nüfus ve arazi kriterlerini dikkate alarak IPARD programının uygulandığı iller arasına yükselerek 30. sıraya gelmiştir. Şubat ayında çıkılması planlanan 11. çağrı ilanı ile birlikte desteklemelerimiz 2022 yılında da devam edecektir." ifadelerini kullandı.