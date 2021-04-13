TKDK Giresun'da 21 projeye 50 milyon lira destek verecek - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü'nün 7 Ocak 2021 tarihinde çıktığı son çağrı dönemi kapsamında toplam yatırım tutarı 105,3 milyon lira olan 21 projeye 50 milyon lira hibe desteği sağlayacağı bildirildi.

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamada, inşaat, makine, alet, ekipman içeren hayvancılık işletmeleri tesisleşme yatırımları ile et, süt, meyve, sebze, balıktan oluşan zirai ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili tesisleşme yatırımları için proje başvuru kabullerinin alındığı belirtilerek, projelerde yatırım sahiplerine ise 50 milyon lira hibe desteği sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, kentte hayvancılık sektöründe sunulan projelerde artış ve çeşitlilik olduğunu vurgulayarak, 400 baş kaz, 460 baş sığır, 24 süt veren manda, 360 süt veren koyun ve 100 baş süt veren inek projesi başvurusu aldıklarını aktardı.

Giresun'da bulunan yerel kaynakların ve potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi adına çalışmaları gayretle sürdürdüklerini belirten Kurşun, şunları kaydetti:

"10. çağrı döneminde 5 entegre fındık işleme tesisi, 2 naturel fındık işleme tesisi, 2 soğuk hava deposu, 1 bitkisel çay paketleme ve 1 su ürünleri işleme tesisi projeleri alınmıştır. Yatırım başvurularında ilimizde ilk defa fındık haricinde kivi, elma çilek gibi meyve ve sebzeler için soğuk hava depoları tesisi projeleri aldık. Poşet çay paketleme tesisi de ilimizdeki ürün işleme tesislerinin çeşitlenmesi açısından önem arz ediyor. Ayrıca soğuk hava deposu olan ve bu depoları tesislerine kazandırmak isteyen fındık işleme fabrikalarımız da frigorifik araç için hibe desteği müracaatları yaptılar. Bu projelerin hayata geçmesi halinde ilimizdeki fındık işleme kapasitesine katkımız son çağrı başvuru kabulleri ile 70 bin ton/yıl olacak ve ilimizdeki tüm fındık işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 35'lik kısmını desteklemiş olacağız."