TKDK hayvancılık ile meyve ve sebzelerin işlenmesi yatırımlarına yönelik yeni çağrı ilanı yaptı - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü'nce hayvancılık ile meyve ve sebzelerin işlenmesine yönelik yatırımları içeren IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı yapıldı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, yeni çağrı ilanı ile birlikte daha çok yatırımcıya ulaşmak isteyen TKDK, paydaşlar, başvuru sahipleri ve faydalanıcıların katılımıyla online ortamda çağrı ilanının tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptı.

TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, toplantıda yaptığı konuşmada, çağrı kapsamında hayvancılık, süt üretimi ve besicilik, işleme-pazarlamaya yönelik yatırımları, yüzde 40 ile yüzde 70 hibe oranları arasında destekleyeceklerini belirtti.

Kurşun, başvuruların son teslim tarihinin hayvancılık yatırımları için 16 Mart 2021, işleme ve pazarlamaya yönelik yatırımlar için ise 23 Mart 2021 olduğunu aktardı.

Meyve ve sebzelerin işlenmesine yönelik yatırımlarda kavurma, kurutma ve öğütmenin 10. çağrı kapsamında eklendiğini dile getiren Kurşun, şunları kaydetti:

"Meyve ve sebzelerin kurutulup pazarlanması çok önemli bir ihracat kalemi. İlimizde monokültür olarak yetişen fındığın kavrulup kurutulmasının yanı sıra özellikle Karadeniz Bölgesi'ne has pancar yapraklarının, ısırganın ve benzeri sebzelerin kurutulup paketlenmesine yönelik yatırımlar artık destek kapsamımız içerisinde yer almaktadır. Yine kivi, elma, armut gibi meyvelerin kurutulup, meyve çaylarının yapılması, paketlenerek pazarlanması dış pazar açısından potansiyeli yüksek yatırım olarak değerlendirilebilir. İlimizde kivi çayında marka değeri oluşturulabilir. Bu sektördeki bütçemiz çok yüksek. Bu kapsamda yapılacak yatırımların, yüksek ihtimalle, herhangi bir sıralamaya girmeden, projeler arasında yarışma olmadan desteklenmesi söz konusu."

Yatırımcılara yüzde 18 KDV ve gelir vergisinden muafiyet sağlanacağının altını çizen Kurşun, frigorifik araçlar, kasaları, forklift gibi makine ile ekipmanların da işleme ve pazarlama sektöründe desteklendiğine dikkati çekti.

Kurşun, fındık kırma ve naturel fındık paketleme tesislerinin öz tüketimleri kadar üretim yapmak şartıyla çatı ve duvar panelleri ile GES yatırımı yapabileceğini de sözlerine ekledi.