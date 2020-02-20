TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor - Son Dakika

TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor

6 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden biri olan Yozgat'ta süt yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hibe destekleri vermeye devam ediyor.

TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden biri olan Yozgat'ta süt yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hibe destekleri vermeye devam ediyor.


Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna proje başvurusunda bulundu.


Geçmiş başvuru dönemlerinde 1,3 Milyon TL tutarında yatırım yaparak süt toplama merkezi kurulumunu gerçekleştiren Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, yeni başvuru döneminde süt toplama merkezini modernize etmek için başvuruda bulundu. 5 adet süt soğutma ve depolama tankı ve 4 adet soğutuculu süt toplama aracı alımında bulunulması planlanan projede yaklaşık 1 Milyon TL tutarında yatırım oluşturulacak.


Sarıkaya'da süt yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bir araya gelerek oluşturduğu Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, Sarıkaya'da yetiştirilen ve toplanılan süt miktarını artırmak, süt toplama ağını geliştirmek ve daha sağlıklı bir süt toplama sistemi oluşturmak için çalışmaktadır. TKDK hibe desteğiyle kurulan süt toplama merkezinin yeni araçlara ve soğutma tanklarına kavuşmasıyla hem yetiştiricilere verilen hizmet kalitesi artırılmış olacak hem de sağlıklı süt toplama sistemi oluşturularak Yozgat'ın süt kalitesi artırılacaktır.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Mevcut sistemde zaten kaliteli bir hizmet veren Sarıkaya Süt Toplama Merkezi alacağı yeni araç ve tanklarla kapasitesini artıracak ve daha çok çiftçimize hizmet götürmüş olacak. Yeni araçlarla çiftçimizin sütleri köylerden alınacak ve soğuk zincir bozulmadan süt işleme fabrikalarına transferi sağlanacaktır. Bu çağrı döneminde diğer süt birliklerinin de proje başvurularını aldık. Yozgat genelinde süt birliklerine hibe desteği sağlayarak Yozgat'ta süt yetiştiriciliği kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz köylerinde üretecek, süt birliklerimiz köylülerimizin yetiştirdiği sütleri adresinden alacak ve böylece köylümüz kırsalda üretime devam ederek köyünde kalacak ve göç vermeyecek. Bu sayede hem üreten çiftçimiz rahat edecek ve refah seviyesi yükselecek hem de üretim artacak." dedi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TKDK hibe destekleri vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]