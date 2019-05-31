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TKDK İl Koordinatörü Doğan'dan Akşehir Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

TKDK İl Koordinatörü Doğan'dan Akşehir Belediyesine ziyaret, System.String[]
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.
Doğan, proje ve desteklerle ilgili Başkan Akkaya'ya bilgi verirken, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de toplantıda hazır bulundu.

Kurumun 18 Mayıs 2007'de kurulduğunu belirten Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TKDK'nın kamu tüzel kişiliğine ait, idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kamu kurumu olduğunu söyledi. Doğan, "TKDK olarak üreticimizin yanında hizmet vermeye devam ediyoruz. MEVKA, KOP, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz; Konya ve ilçelerinde üretime yönelik projeler gerçekleştirmektir." diye konuştu.
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya da ilçede bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezi açılması, kırsal turizm, rekreasyon faaliyetleri ve benzer konularda projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:39 Kaynak: AA
Konya, Akşehir, Güncel
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