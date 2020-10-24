TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı - Son Dakika

TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı

24.10.2020 10:14
TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya İl Koordinatörü olarak atandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya İl Koordinatörü olarak atandı.

Çelik, Ağustos 2009 - Ağustos 2015 TKDK Kars İl Koordinatörlüğü Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri, Ağustos 2015 - Nisan 2016 TKDK Merkez Tahakkuk Uzmanı, Nisan 2016-2020 TKDK Kars İl Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Kars'ta başarılı projelere imza atan Çelik, kentten ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Çelik, "2016 yılından beri yürütmüş olduğum TKDK Kars İl Koordinatörlüğü görevim bugün itibari ile sona eriyor. Bundan sonra görevime Ordu İl Koordinatörü olarak devam edeceğim. Yaklaşık 5 yıllık il koordinatörlüğü ve ondan önceki 6 yıllık uzmanlık ile beraber toplam 11 yıl boyunca Kars'a hizmet etmenin gururu ile aranızdan ayrılıyorum" dedi.

Öte yandan, TKDK Kars İl Koordinatörlüğü 2009 yılında faaliyete başlamış, ilk projelerini 2011 yılında almış ve bu tarihten itibaren Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) Kars'ta yatırımcılara kullandırmaya başladı.

İl Koordinatörü Berkay Çelik'in Koordinatörlük yaptığı 2016-2020 yılları arasında Kars'ta Toplam 84 projeye, 87 Milyon TL hibe sağlandı. Bu hibenin 58 Milyon TL'si ödenmiştir, 29 Milyon TL'si önümüzdeki süreçte ödenecektir. Bu hibeler sayesinde 130 Milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Yaklaşık 50 Milyon TL tutarındaki yatırım sahada devam etmektedir. İl Genelinde; 23 süt üretim tesisi, 7 besi çiftliği, 3 süt işleme tesisi, 7 arıcılık projesi, 1 zanaatkarlık ve yöresel ürünler projesi, 17 turizm tesisi, 1 yenilenebilir enerji (GES) projesi kazandırılmıştır. Bu yatırımlara ilerleyen günlerde 1 süt işleme tesisi, 8 arıcılık projesi, 15 turizm tesisi,1 zanaatkarlık ve yöresel ürün projesi daha eklenecek

2020 ve 2021 yatırım planı kapsamında destek tutarı 53 Milyon TL, toplam yatırım tutarı 82 Milyon TL olan 35 projenin inceleme işlemleri devam etmektedir. - KARS

TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı

Berkay Şahin, Ordu, TKDK, Kars, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cem Yılmaz'ın gösterilerinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
10:21
Periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor         
09:50
Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış         
08:51
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi         
01:33
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
00:18
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 10:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei