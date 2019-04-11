Son Dakika Haberleri: Tkdk Kars'ta Çok Sayıda Sektöre Destek Sağlıyor

Tkdk Kars'ta Çok Sayıda Sektöre Destek Sağlıyor

2 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörlüğünce çok sayıda sektöre sağlanıyor.

Tkdk Kars'ta Çok Sayıda Sektöre Destek Sağlıyor, System.String[]
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörlüğünce çok sayıda sektöre sağlanıyor.

Kars'ta yatırım yapmayı düşünenlere; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar olmak üzere Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirmesi'ne TKDK destek veriyor.

Kars TKDK İl Koordinatörlüğünce, Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler, Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması destek alıyor.

TKDK çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirmesi kapsamında ise Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, Su ürünleri yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir enerji yatırımları destek veriyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:47 Kaynak: İHA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kars, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tkdk Kars'ta Çok Sayıda Sektöre Destek Sağlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]