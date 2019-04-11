Tkdk Kars'ta Çok Sayıda Sektöre Destek Sağlıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Kars
İl Koordinatörlüğünce çok sayıda sektöre sağlanıyor.
Kars'ta yatırım yapmayı düşünenlere; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar olmak üzere Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik
Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirmesi'ne TKDK destek veriyor.
Kars TKDK İl Koordinatörlüğünce, Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler, Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması destek alıyor.
TKDK çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirmesi kapsamında ise Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, Su ürünleri yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir enerji yatırımları destek veriyor. - KARS