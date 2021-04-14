TKDK Konya İl Koordinatörlüğünce, IPARD II Programı-10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 92 başvuru kabul edildi - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü tarafından, IPARD II Programı-10. Başvuru Çağrı İlanı'nı 92 başvuru alarak tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD II Programı'nın ocak ayında duyurulmasının ardından, 10. Çağrı İlanı'ında "tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar" ile "tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar" sektöründe yapılan proje başvuruları 9 Nisan'da sona erdi.

TKDK Konya İl Koordinatörlüğünce, süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, kesimhane ve et işleme tesisleri, su ürünleri işleme tesisleri ve meyve sebze için soğuk hava tesisleri gibi sektörlerinde yapılacak yatırımlar için yaklaşık 379 milyon lira değerinde 92 başvuru kabul edildi.

TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, başvuruların ardından yaptığı yazılı açıklamada, süt ve besi hayvancılığı kapsamında alınan 57 başvuru için yaklaşık 155 milyon lira, süt, et, su ürünleri ve meyve-sebze işleme ve pazarlama konularındaki başvurular için de yaklaşık 255 milyon lira tutarındaki projenin kabul edildiğini bildirdi.

Yüzde 40 ile 70 arasında hibe desteği sağlanacak bu başvuruların hayata geçmesinin, kentte yeni istihdam alanları oluşturacağını ve AB standartlarında yapılan üretim sayesinde, tarımsal üretim kapasitesinin kalitesinin artmasına yardımcı olacağını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Toplamda 379 milyon lira toplam uygun harcama tutarına sahip 92 başvurunun kabul edildiği 10. Başvuru Çağrı dönemi için Kovid-19 şartlarının izin verdiği düzeyde yapılan tanıtım toplantıları ve yardım masası vasıtasıyla bilgilendirme faaliyetlerine önem verildi. Daha önceki başvuru dönemlerine kıyasla daha yüksek toplam uygun harcama tutarına sahip 92 başvuru bu dönemde koordinatörlüğümüze sunuldu. Bu yatırımlar en kısa zamanda tamamlanarak, ilimiz ekonomisine kazandırılacak."