TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı - Son Dakika

TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı

12.04.2021 15:40
TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Döneminde 128 proje teslim aldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Döneminde 128 proje teslim aldı. Toplam yatırım tutarı 975 milyon TL olan projeler için 399 milyon TL hibe desteği başvurusu gerçekleşti. Mersin İl Koordinatörlüğü, bu çağrı döneminde de 42 il koordinatörlüğü arasında yine birinci oldu.

TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, 10. Başvuru Çağrı İlanının süresinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü olarak büyük bir ivme kazandıklarını belirten Uygur, "Son üç çağrıdır, gerek kabul edilen proje sayısı gerek yatırım uygun harcama tutarı gerekse ödenecek hibe tutarları bakımından 42 il koordinatörlüğü içerisinde birinci sıradayız" dedi.

7 Ocak 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 1 milyar 125 milyon TL bütçeye sahip IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı İlanını duyurulduğunu anımsatan Uygur, "Çağrı ilanından bugüne kadar geçen sürede pandemi kurallarına uygun olarak potansiyel faydalanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirerek 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle Mersin İl Koordinatörlüğü olarak 975 milyon TL'lik Uygun Harcama Tutarlı 10. Çağrının proje kabul işlemelerini tamamlamış bulunuyoruz. Çok verimli geçen bu süre zarfının meyvelerini bugün almanın mutluluğunu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kabul edilen projelere yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacak

10'uncu proje başvurularının, Hayvansal Üretim-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, İşeme ve Pazarlama-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlıkları altında kabul edildiğini kaydeden Uygur, "Söz konusu tedbirlere göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacak. TKDK'nın desteklediği sektörlerde sağladığı hibe olanaklarına ek olarak sağladığı KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyetleri de bulunmakta. Ayrıca bakanlığımız tarafından, yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapacağımız hibe desteğinin yüzde 50'si tutarında avans alabilme imkanı sağlandı" Değerlendirmesinde bulundu.

"42 il koordinatörlüğü arasında birinci olduk"

Uygur, 10. çağrı kapsamında 975 milyon TL'lik uygun harcama tutarlı 128 proje aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Daha önceki çağrı ve ödeme dönemlerinde olduğu gibi bu çağrı ilanı kapsamında da 975 milyon TL yatırım tutarlı 399 milyon TL hibe tutarlı proje kabulü yaparak 42 il koordinatörlüğü arasında birinci olduk. Söz konusu 128 projenin 20 tanesi Hayvansal Üretim ana baslığı altında iken, 108 tanesi de İşleme ve Pazarlama sektörüne ait projelerdir. Bu yılki hedeflerimiz doğrultusunda kabul edilen projelerin zaman kaybetmeden incelemelerini tamamlayarak Türkiye ekonomisine ve Mersinimize kazandırmayı planlıyoruz. Ülkemize, Mersinimize ve de en önemlisi yatırımcılarımıza hayırlı olsun." - MERSİN

TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı

Türk Lirası, Mersin, Uygur, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü, 399 milyon TL hibe tutarlı 128 proje kabulü yaptı - Son Dakika Ekonomi


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