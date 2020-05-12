TKDK, Muş'ta 9'ncu başvuru çağrı ilanına çıktı - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, 1,2 milyar lira bütçeye sahip IPARD II 9. başvuru çağrı ilanına başladıklarını bildirdi.

Turan, yaptığı açıklamada, üreticiye verdiği hibe destekleriyle tarım ve hayvancılık sektörlerine büyük katkılar sunan TKDK'nın, IPARD II 9. başvuru çağrı ilanını yayımlandıklarını belirtti.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirlerini kapsayan çağrı ilanının hayırlı olması dileğinde bulunan Turan, şunları kaydetti.

"Çağrı ilanının yayınlanmasıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında tanıtım faaliyetlerine başladık. 9. başvuru çağrı ilanı kapsamı itibarıyla birçok sektörü içinde barındırıyor. Hayvancılıkla ilgili proje alanlarına baktığımızda büyük ve küçükbaş et ile süt besiciliği, kanatlı eti yetiştiriciliği ve yumurta üretimi sektörleri hibe desteği kapsamında yer alıyor. 5 bin ile 500 bin Avro (beyaz ette en fazla 250 bin Avro, kaz etinde en fazla 125 bin Avro) arasında bütçeye sahip projeler çağrı kapsamında kurumumuza sunulabilir. Yüzde 50-70 arasında değişen hibe oranları, yüzde 18 KDV muafiyeti desteklerinden yararlanmak için hayvancılıkla ilgili yatırım yapmak isteyen ve gerekli şartları sağlayanların başvuruda bulunabilir."