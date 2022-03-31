TKDK'nin çağrı döneminde 162 milyon liralık 46 proje başvurusu yapıldı - Son Dakika
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TKDK'nin çağrı döneminde 162 milyon liralık 46 proje başvurusu yapıldı

31.03.2022 10:11
TKDK'nin çağrı döneminde 162 milyon liralık 46 proje başvurusu yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, 25 Mart 2022'de sona eren çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 162 milyon lira olan 46 projenin başvurusunu aldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, 25 Mart 2022'de sona eren çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 162 milyon lira olan 46 projenin başvurusunu aldı.

TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, yaptığı yazılı açıklamada, her çağrı döneminde proje başvurularının ciddi oranda artış gösterdiğini belirtti.

Projelerin herhangi bir sıralama kriterine takılmaması halinde başvuru sahiplerine yüzde 18 KDV muafiyetiyle 114 milyon lira hibe desteğinde bulunacaklarını aktaran Kurşun, "Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2, arıcılık üretim, işleme ve paketleme 3, zanaatkarlık-cam, metal, ahşap, tekstil işlerinde 18, turizm-konaklama ve yeme içme tesislerinde 10, yenilenebilir enerji-GES 13 olmak üzere toplam 46 projenin başvurusunu aldık." ifadelerini kullandı.

Kurşun, IPARD Programı'nın uygulandığı 42 il arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasında Giresun'un 38. sırada yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her çağrı döneminde artan proje yatırım tutarlarımız ve vereceğimiz hibelerle 25-30 bandında sıralamamızı korumak istiyoruz. Son proje çağrısında ilimizde rekor düzeyde alınan proje yatırım ve hibe desteği miktarları bu hedef için çok önemli katkı sağlayacaktır. İlimizin yatırımlar için en büyük problemi olan arsa temini konusu organize sanayi bölgeleri ve planlı üretim işleme tesis alanları ile aşılabilir. HaliHazırda Bulancak Pazarsuyu'nda bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde TKDK olarak yarıdan fazla işletmeye destek vermiş bulunmaktayız. İlimizde planlaması yapılan Espiye, Tirebolu Organize Sanayi Bölgesi bir an önce hizmete girerse daha çok işletmeyi destekleme imkanına TKDK olarak sahip olacağız."

1. Organize Sanayi Bölgesi'ni, yer aldığı mahallenin Giresun'un merkez mahallesi olması nedeniyle kırsal alan olmadığı için hibelerden yararlandıramadıklarını aktaran Kurşun, "Fiiliyatta kırsal özelliği gösteren 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin köy statüsüne alınması halinde bu bölgedeki tesisler TKDK hibelerinden istifade edebilecektir. İlgili destek işletme başına 500 bin avrodur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurşun, gelecek çağrı döneminde özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle sektör farkı gözetmeden destekledikleri 5 megavat kapasiteye kadar yenilenebilir enerji, güneş enerji sistemi tesislerinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Yatırım, Giresun, Enerji, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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