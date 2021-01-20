TKDK'nin Çorum'a sağladığı hibe 115,7 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

TKDK'nin Çorum'a sağladığı hibe 115,7 milyon liraya ulaştı

20.01.2021 11:47
TKDK'nin Çorum'a sağladığı hibe 115,7 milyon liraya ulaştı, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile uygulanan IPARD programı kapsamında Çorum'a bugüne kadar 115,7 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile uygulanan IPARD programı kapsamında Çorum'a bugüne kadar 115,7 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, kurumdan destek alan üreticilerden Nezegül Güleç'e, Mecitözü ilçesine bağlı Karacuma köyündeki evinde ziyaret ederek 100 milyon lira sınırının aşılmasına sağladığı sembolik katkıdan ötürü teşekkür plaketi verdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yalvaçer, "Benim bir projem var" diyen herkesi TKDK'ye beklediklerine işaret etti.

TKDK olarak destek verdikleri sektörlerde hem istihdama katkı sağladıklarını hem de yeni yatırımlar için girişimcilere destek olduklarını anlatan Yalvaçer, "IPARD programı kapsamında Çorum'a bugüne kadar 115,7 milyon lira destek sağlandı." ifadesini kullandı.

Ahırının çatısına güneş enerjisi santrali kurmak için 141 bin lira bütçeli proje hazırlayan Güleç'e 77 bin lira hibe verildiğini aktaran Yalvaçer, şunları kaydetti:

"Üreticimiz ahırının çatısında kurduğu 25 kilovatlık yenilenebilir enerji tesisi ile yılda 45 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek. Ürettiği elektriği devlet garantisi altında dağıtım şirketine satacak. Bu yenilenebilir enerji yatırımıyla ahırının çatı yüzeyini değerlendiren yatırımcımız, olağan faaliyetleri dışında düzenli ve sürekli bir gelire kavuşmuş oldu. Kırsalda yaşayan herkes, mevcut binalarının uygun çatı yüzeylerine, dağıtım şirketinden alınması gereken bağlantı anlaşmasını alabildikleri takdirde böyle bir yatırımı yapabilmektedir."

Güleç de TKDK'nin kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uyguladığını, proje hazırlama sürecinde TKDK uzmanlarından beklediğinin çok üzerinde ilgi gördüğünü vurguladı.

Ziyarete Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Çorum, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TKDK'nin Çorum'a sağladığı hibe 115,7 milyon liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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