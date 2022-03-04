TKDK'nin hibe desteği AB standartlarında üretim imkanı sağladı - Son Dakika
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TKDK'nin hibe desteği AB standartlarında üretim imkanı sağladı

04.03.2022 18:13
TKDK'nin hibe desteği AB standartlarında üretim imkanı sağladı

Çorum'da bir firmanın sucuk üretimi yaptığı atölye, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle, Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim yapan bir tesis haline geldi.

Çorum'da bir firmanın sucuk üretimi yaptığı atölye, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle, Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim yapan bir tesis haline geldi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu ilçesinde yıllık ortalama 240 ton et işleyerek sucuk üreten Özcan Aydoğan, TKDK uzmanlarının yönlendirmesiyle iş yerini büyütmek için hibe desteği almak üzere proje hazırlamaya karar verdi.

TKDK uzmanlarının yardımıyla hazırladığı 1 milyon 665 bin lira bütçeli projesi kabul edilen Aydoğan, Türkiye ve AB eş finansmanıyla oluşturulan IPARD bütçesinden 554 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje ile sucuk üretiminde kullandığı makine ve ekipmanları yenileyip, kapasitesini artıran Aydoğan, nakliye araçlarını yenileyerek ürün sevkiyatının kalitesini de artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydoğan, TKDK uzmanları ile uzun süre görüşme yaptığını ancak hibe alarak daha büyük bütçeli yatırım yapmaktan, iş geliştirmekten çekindiğini bildirdi.

Öte yandan ürettikleri sucukların nakliyesinde ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Büyük tonaj içeren nakliyeler için ya araç kiralıyor ya da 3-4 seferde naklediyorduk. Üretim aşamasındaki fırınlama işlemini gerektiği gibi yapamadığımızdan ve dağıtım aşamasında yaşadığımız aksaklıklardan dolayı teknikte kabul edilebilir kayıpların üzerinde yüzde 2-3 oranında fire kayıplarımız oluyordu. Bunların hepsi üretim maliyetlerimizi artırıyordu. TKDK'nin çağrı ilanında frigorifik (soğutma özelliği olan) araçlara destek verme kararı proje hazırlamada bizi de cesaretlendirdi. Destek verilen projemizle büyük tonaj içeren nakliyelerimiz için ihtiyaç duyduğumuz frigorifik kasalı kamyon, eski minibüsümüzü satıp yerine frigorifik özellikli minibüs ve üretim sonrasındaki firelerin önüne geçmek için sucuklarımızın kurutulmasında kullanacağımız saatte 200 kilogram ürünü istenen nem değerine düşüren fırın aldık."

Proje kapsamında işletmesine KDV ve ÖTV muafiyeti de sağlandığına dikkati çeken Aydoğan, "TKDK, tesisimizde yaşadığımız tüm sıkıntılarımıza çare oldu. Tesisimiz bu yatırımla AB standartlarına ulaştı. Bu durum ilgili makamlarca sertifikalandırıldı. Önümüzdeki yıllarda işimizi büyütmek, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde daha büyük, daha modern, çatısında güneş enerjisi santrali olan bir tesis kurarak üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik planımız var." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, yatırımını büyütmek isteyenleri TKDK hibelerinden yararlanmaya davet etti.

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Avrupa Birliği, Tragger, Aydoğan, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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