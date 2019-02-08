Tkdk Personeline Kişisel Gelişim Eğitimi Verildi
42 dakika önce
Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörlüğü personeline yönelik kişisel gelişim eğitimi verildi.
Dicle Kalkınma Ajansı
'nın destekleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Mardin
İl Koordinatörlüğü personeline yönelik kişisel gelişim eğitimi verildi.
TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü'nün Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Profesyonel hizmet için personel eğitimi' projeleri kapsamında TKDK Mardin Koordinatörlüğü personellerine yönelik 48 saatlik NLP odaklı kişisel gelişim eğitimi gerçekleştirildi. TKDK toplantı salonunda yapılan eğitim 12 gün sürdü. Eğitimin ardından Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
ile TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik
tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ajansın Teknik Destek Programı amacının bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak olduğunu söyledi. Altındağ, "Ajansımız gibi proje desteği veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin İl Koordinatörlüğü personeline bu eğitimin verilmesine destek olmak bizlere ayrı bir mutluluk vermiştir. Bundan sonrada farklı kulvarlarda benzer iş yapan DİKA ve TKDK'nın işbirliğinin daha da ileriye taşınması temennisiyle bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:56 Kaynak: İHA
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