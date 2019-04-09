Tkdk Proje Kabullerine Başladı
52 dakika önce
Çorum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki projelerin kabulüne başlandığı bildirildi.
Çorum
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki projelerin kabulüne başlandığı bildirildi.
TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, yaptığı yazılı açıklamada, proje kabullerinin hayvancılık sektörü yatırımları için 17 Mayıs, işleme ve pazarlama sektörü yatırımları için ise 24 Mayıs'ta sona ereceğini belirtti.
Beşinci çağrı döneminin 250 milyon avro bütçeye sahip olduğunu anlatan Yalvaçer, "Tüm projelerde yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamaları, sektörüne ve belli şartlara göre değişmekle birlikte yüzde 40 ila 70 oranında destek kapsamındadır. İl koordinatörlüğümüzde proje hazırlığındaki yatırımcılara her türlü destek verilmektedir. Yatırımcılarımızdan proje hazırlıklarını hızlandırmalarını ve il koordinatörlüğümüzle irtibatlı olarak proje hazırlık çalışmalarına devam etmelerini tavsiye etmekteyiz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: AA
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