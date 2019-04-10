Son Dakika Haberleri: Tkdk Teşvikleri Hakkında Bilgi Verildi

Tkdk Teşvikleri Hakkında Bilgi Verildi

20 dakika önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi üyelerine TKDK teşvikleri hakkında bilgi verdi.

Tkdk Teşvikleri Hakkında Bilgi Verildi, System.String[]
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi üyelerine TKDK teşvikleri hakkında bilgi verdi.

Programda bir konuşma yapan MÜİSAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz "Bugün, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç misafirimiz. Kendileri TKDK teşvikleri hakkında bizlere bilgi verecekler. Şimdiden herkesin istifade edeceği bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan bir kurum. Amaç Türkiye'nin Avrupa birliğine katılım öncesi standartları yükseltmek ve işletmelerin AB standartlarına uymasını sağlamaktır. Bu amaçla Süt hayvancılığından, süt işletmelerine, balıkçılık tesislerinden Kırsal turizme kadar birçok alanda hibe programlarına destek vermektedir" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise yeni teşvikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tunç, toplantıda iş adamlarının sorularını yanıtladı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Malatya, Güncel
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