Tkdk, Ulaş'ta Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından Ulaş ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından Ulaş ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.





Ulaş Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda TKDK Sivas İl Koordinatörlüğünde görevli proje danışmanı Hakan Demirezen, TKDK IPARD-5 başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek sektörler konusunda bilgiler verdi.



Demirezen, toplantıya katılan çiftçileri başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı hakkında bilgilendirdi.



Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ziyaettin Gazioğlu, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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