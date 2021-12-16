TKDK VE AYBÜ'DEN EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TKDK VE AYBÜ'DEN EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜTarım ve Kırsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) arasında "Proje Hazırlama Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı. TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak, üniversitede düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında proje başvurusu yapan girişimcilere sektörüne ve yatırım kapasitesine göre yüzde 40-70 hibe kullandırıldığını söyledi. Adak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu protokolle öğrencilerimizin proje hazırlama kültürüne katkı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca, girişimcilik ve devletin sunduğu desteklerle alakalı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. 2020 yılında bazı üniversitelerimiz ile işbirliği protokolü imzalamıştık. Bununla birlikte üniversitelerle iş birliklerinin kapsamını genişletmeyi planlıyoruz ve bu alanda protokollerimizi arttıracağımızı ifade ediyoruz. "AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da TKDK'yı üniversitede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Üniversite yönetimi olarak öğrencileri geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamanın öncelikleri olduğuna işaret eden Aydınlı, iş dünyası ve üniversite iş birliklerinin bu anlamda hayati önem taşıdığını dile getirdi. Aydınlı, protokolün ardından düzenlenecek eğitimlerle öğrencilerin önemli bir kazanım elde edeceklerini kaydetti. Adak ve Aydınlı, konuşmaların ardından protokole imza attı.