TKDK yılın ilk 6 ayında girişimcilere 660,7 milyon lira hibe ödemesi yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yılın ilk yarısında, kırsalda hayata geçirilen toplam yatırım bütçesi 955,4 milyon liralık 2 bin 41 proje için yatırımcılara 660,7 milyon lira hibe ödediğini bildirdi.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yılın 6 aylık döneminde yapımı tamamlanan proje sahiplerine hibelerini öderken 1940 yeni proje başvurusu aldı. Bu projelerden bir kısmının incelemesi yapılırken girişimcilerle hibe sözleşmeleri imzalanarak yatırım süreçleri başlatıldı. Kalan projelerin TKDK Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunca incelemeleri sürüyor, onaylananlar da kamuoyuna duyurulacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'nı uygulayan TKDK, hayvancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, kırsal turizm, arıcılık, el sanatları, yenilenebilir enerji ve makine parkları gibi 16 farklı sektörde girişimcilere yüzde 40-70 hibe desteği sağlıyor.

En çok hibe tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine

TKDK, yılın ilk 6 ayında, kırsalda hayata geçirilen toplam yatırım bütçesi 955,4 milyon liralık 2 bin 41 proje için yatırımcılara 660,7 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde en fazla hibe 113 milyon lirayla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği sektörüne ödendi.

TKDK'nin tıbbi aromatik bitkiler destekleme listesinde çörekotu, defne, dereotu, ebegümeci, fesleğen, ıhlamur, ısırgan otu, kekik, kırmızı biber, kimyon, kuşburnu, lavanta, maydanoz, nane, kuzu kulağı, salep, sarımsak, sumak ve sarı kantaron gibi yaygın olarak bilinen türlerin yanı sıra toplamda 73 tıbbi aromatik bitki yer alıyor.

42 il destekleme kapsamında

TKDK'nin destekleri kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 il bulunuyor.

IPARD Programı ile kırsalda AB standartlarında, çevreye duyarlı ve yüksek teknolojili tesislerin kurulumu, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek özellikle çalışma çağındaki genç nüfusun (18-40 yaş) kente göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

Yatırımcılar, kurum desteklerine ilişkin detaylı bilgiyi "444 85 35 TKDK Yardım Masası"ndan edinebiliyor.