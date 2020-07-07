TKF Başkan Vekili Nuroğlu'ndan Erzurum GSİM Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret - Son Dakika

TKF Başkan Vekili Nuroğlu'ndan Erzurum GSİM Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü (GSİM) Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü (GSİM) Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.

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GSİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kayak camiası bir süre önce kentte kurulan Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği ile yeni bir derneğe daha kavuştu.

TKF Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Erzurum Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya, Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörleri Derneği Başkanı Sinan Gürsoy ve yönetim kurulu üyesi Salih Alsaran, Taşkesenligil'i ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkesenligil, kentte spor, gençlik ve KYK öğrencilerine hizmet eden bir kurum olarak spor branşlarında ayrım yapmaksızın spora destek verdiklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Gürsoy ve ekibine başarı dileklerinde bulunan Taşkesenligil, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesinin işletmeciliğini yaptığı Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi Türkiye'nin en önde gelen kayak merkezlerinden biri. Avrupa'nın ise sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ne Snowboard Öğretmenleri ve Antrenörler Derneği de katkı sağlayacaktır. Türk kayağına katkı sağlama anlamında snowboard derneğini kutluyoruz. Zaten her biri yıllarını Türk ve Erzurum kayağına vermiş olan birbirinden değerli hemşehrilerimizin yer aldığı dernek, kısa sürede çok gelişerek adından fazlasıyla söz ettirecektir."

Gürsoy da Taşkesenligil'e kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür etti.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TKF Başkan Vekili Nuroğlu'ndan Erzurum GSİM Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret - Son Dakika Spor
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