TKİ'den Soma'da kömür sahası işletme hakkı ihalesi

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından Manisa'daki ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.

TKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ'nin Manisa'nın Soma ilçesindeki 87194 sicil numaralı kömür sahası, işletme hakkı ruhsat devriyle ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlenen ihale, 18 Aralık saat 14.00'te TKİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TKİ'nin Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edebilecek.

Öte yandan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Şanlıurfa'da 3 ayrı petrol arama ruhsatı verildi ve Tekirdağ bölgesinde arama ruhsatı süresi iki yıl uzatıldı.