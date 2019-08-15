Son Dakika Haberleri: TKİ Genel Müdürü Bayrak, madencilerle bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

TKİ Genel Müdürü Bayrak, madencilerle bayramlaştı

56 dakika önce

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinde özel sektöre ait maden ocağı ve Maden - İş Sendikası şubesini ziyaret ederek işçilerle bayramlaştı.

TKİ Genel Müdürü Bayrak, madencilerle bayramlaştı, System.String[]
TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinde özel sektöre ait maden ocağı ve Maden - İş Sendikası şubesini ziyaret ederek işçilerle bayramlaştı.
Sendikanın Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık ve Şube Sekreteri Selim Arslan tarafından karşılanan Bayrak, daha sonra vardiya değişimi yapan özel sektöre ait maden ocağına geçti.
Burada işçilerle bayramlaşan Bayrak, madencilerin zor şartlarda emek mücadelesi verdiğini belirterek, bayramda da birlik ve beraberliği sürdürdüklerini, onları iş yerinde ziyaret etmenin ve madende bayramlaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.
Şube Başkanı Kocabıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ömer Bayrak, Nallıhan, Maden İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması
Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 19:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TKİ Genel Müdürü Bayrak, madencilerle bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]