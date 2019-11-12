Son Dakika Haberleri: TKİ, Kütahya'da ulusal maden tatbikatı düzenleyecek
Son Dakika Ekonomi TKİ, Kütahya'da ulusal maden tatbikatı düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi

TKİ, Kütahya'da ulusal maden tatbikatı düzenleyecek

7 saat önce

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce yarın Kütahya'da ulusal maden tatbikatı yapılacak.

TKİ, Kütahya'da ulusal maden tatbikatı düzenleyecek, System.String[]

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce yarın Kütahya'da ulusal maden tatbikatı yapılacak.

TKİ'den yapılan açıklamaya göre, tatbikat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan senaryolar doğrultusunda yarın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenecek.

Acil durum bilincinin geliştirilmesi amacıyla Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda yapılacak tatbikatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da izleyecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ay sonra enerji üretimine başlayacak! Ilısu Barajı ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak
Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TKİ, Kütahya'da ulusal maden tatbikatı düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]