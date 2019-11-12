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TKİ, Kütahya'da ulusal maden tatbikatı düzenleyecek
7 saat önce
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce yarın Kütahya'da ulusal maden tatbikatı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce yarın Kütahya'da ulusal maden tatbikatı yapılacak.
TKİ'den yapılan açıklamaya göre, tatbikat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan senaryolar doğrultusunda yarın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenecek.
Acil durum bilincinin geliştirilmesi amacıyla Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda yapılacak tatbikatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da izleyecek.
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