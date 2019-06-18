Son Dakika Haberleri: TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin yeniden başkan
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TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin yeniden başkan

28 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi'nde görevli Akın Şirin Olağan Kongre ile üçüncü kez seçilerek yeniden başkan oldu.

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin yeniden başkan, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi'nde görevli Akın Şirin Olağan Kongre ile üçüncü kez seçilerek yeniden başkan oldu.

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına Akın Şirin seçildi.

Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi Linyitspor Kulüp binasında düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Şirin, başkanlığa getirildi.

Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti.

Akın Şirin başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: " Atila Bilici, İsmail Bayram, Kuddusi Gümüşsoy, Hüseyin Yeğen, Emin İlkay Güre, Ayhan Yıldırım, Yasin Karaarslan ve İbrahim Karakaya." - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
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